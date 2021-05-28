رسمياً.. الريال يتعاقد مع ألابا ويحدد موعد تقديمه للجمهور

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب ديفيد ألابا، والذي سيبقى مرتبطا معنا لمدة 5 مواسم مقبلة".

وأضاف النادي الملكي: "سيتم تقديم ديفيد ألابا كلاعب جديد لريال مدريد، بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية 2020".



يذكر أن ألابا انتقل إلى ريال مدريد مجانًا عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، ورفضه لكل عروض التجديد للبافاري.

وأمضى ألابا نحو 11 عامًا مع الفريق الأول للنادي البافاري، ليتوج معه بلقب البوندسليجا 10 مرات كأكثر اللاعبين فوزًا به على مدار التاريخ، بالتساوي مع الألماني توماس مولر.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق رحيل المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، دون أن يستقر على خليفته، وسط أنباء تربط العديد من المدربين بقيادة النادي الملكي.

