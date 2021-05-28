تطورات الانتخابات ونقل عائلات 'داعش' إلى الجدعة في نشرة السومرية

= تفكيك منصة صواريخ معدة لإستهداف مناطق في بغداد،، وقوات الامن تقبض على ارهابيين اثنين في طوز خورماتو.

= تفعيل مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة.. والاخيرة تدمج صلاح الدين وكركوك بمركز واحد.



= نقل عوائل داعش من الهول الى الجدعة يغضب اهالي نينوى.. والهجرة تؤكد ان اعادتها لم تكن عشوائية.