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تطورات الانتخابات ونقل عائلات 'داعش' إلى الجدعة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = ترحيب محلي بموافقة مجلس الأمن على مراقبة الاقتراع،، وتحذير نيابي من تصاعد الاغتيالات مع قرب الانتخابات.
= تفكيك منصة صواريخ معدة لإستهداف مناطق في بغداد،، وقوات الامن تقبض على ارهابيين اثنين في طوز خورماتو.

= تفعيل مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة.. والاخيرة تدمج صلاح الدين وكركوك بمركز واحد.


= نقل عوائل داعش من الهول الى الجدعة يغضب اهالي نينوى.. والهجرة تؤكد ان اعادتها لم تكن عشوائية.
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MO Nasa

MO Nasa

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