انت الان تتابع خبر تطورات الانتخابات ونقل عائلات 'داعش' إلى الجدعة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = ترحيب محلي بموافقة مجلس الأمن على مراقبة الاقتراع،، وتحذير نيابي من تصاعد الاغتيالات مع قرب الانتخابات.
= تفكيك منصة صواريخ معدة لإستهداف مناطق في بغداد،، وقوات الامن تقبض على ارهابيين اثنين في طوز خورماتو.
= تفعيل مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة.. والاخيرة تدمج صلاح الدين وكركوك بمركز واحد.
= نقل عوائل داعش من الهول الى الجدعة يغضب اهالي نينوى.. والهجرة تؤكد ان اعادتها لم تكن عشوائية.
= تفعيل مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة.. والاخيرة تدمج صلاح الدين وكركوك بمركز واحد.
= نقل عوائل داعش من الهول الى الجدعة يغضب اهالي نينوى.. والهجرة تؤكد ان اعادتها لم تكن عشوائية.