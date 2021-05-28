التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي

وقالت اللجنة في بيان، ورد إلى الخليج 365، اليوم الجمعة، إنها "استضافت وزير التربية علي حميد مخلف والكادر المتقدم في الوزارة لبحث أهم المحاور التي تخص الواقع التربوي وموضوع انهاء العام الدراسي والامتحانات النهائية لكافة المراحل"، مبينة أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد مواعيد الامتحانات للدور الأول” للمراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية) للعام الدراسي 2020 – 2021".وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التعليم الالكتروني للصفوف غير المنتهية، ويكون نهاية العام الدارسي لغاية تاريخ ١/٧/٢٠٢١".

من ناحية اخرى، ناقش الاجتماع، بحسب البيان "إجراءات وزارة التربية فيما يخص موضوع طباعة الكتب والمستلزمات التربوية والية التعاقد مع مطابع القطاع العام والخاص والتأكيد على ان تكون الطباعة دخل العراق".