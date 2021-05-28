وكالة أوروبية توصي بتوسع استخدام لقاحات 'فايزر' و 'بيونتيك'

وتأتي توصية الوكالة الأوروبية للأدوية ، بعد صدور توصيات مماثلة اتخذتها السلطات التشريعية في كندا والولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث تقترب الدول الثرية ببطء من تحقيق أهدافها المعلنة فيما يتعلق بتطعيم البالغين، وتتطلع إلى تحصين أكبر عدد ممكن من مواطنيها باللقاحات.وتوصية الوكالة الأوروبية للأدوية بتوسيع نطاق ترخيص استخدام اللقاح ليشمل الصغار، تستند إلى دراسة أجريت على أكثر من ألفي مراهق في الولايات المتحدة، وأظهرت أن اللقاح آمن وفعال.

وسوف يستمر الباحثون في مراقبة الحماية طويلة المدى للجرعة وسلامة الأطفال لمدة عامين آخرين.

وتم ترخيص معظم لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم للبالغين، الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

