الامانة تشرع بتطوير 8 محلات بغدادية

بغداد - ياسين صفوان - شرعت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، بتطوير 8 محلات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تجسدا لمفهوم الادارة الرشيدة في تسخير واستثمار الموارد الذاتية الذي أطلقه أمين بغداد علاء معن ضمن مشروع نهضة بغداد، شرعت الامانة بإعلان تطوير ثمان محلات في العاصمة".



وبين، أن "المحلات هي (840/ الافراز الحديث و806 الافراز الحديث في الدورة، و645 و643 الافرازين القديم والحديث في حي العدل، و657 افران الغاز في الغزالية، و412 الطوبجي، و728 الغدير الافراز الحديث، و307 حي القاهرة الافراز الحديث) في جانبي الكرخ والرصافة".

