الفطر الأسود في مصر.. آخر تطورات المرض 'المثير للقلق'

وطمأنت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي المصرية، المواطنين حول الوضع الوبائي بالبلاد، مؤكدة عدم وجود حالات إصابة بمرض الفطر الأسود حتى الآن.

وقالت أنور في مقابلة تلفزيونية، إن الوضع الوبائي في مصر بشأن فيروس كورونا المستجد لا يتفاقم بل يتسم بالاستقرار.

وأوضحت أن معدل الإصابات في انخفاض، لكن الإصابات ما زالت مستقرة ولا تزيد.

مخاوف من مرض الفطر الأسود

وأكدت عدم وجود ما يدعو للقلق من الفطر الأسود أو الأصفر، إذ إن الفطر موجود في الطبيعة حولنا ولا يعدي وإذا كان لدى شخص مناعة ضعيفة وأصيب بالفطر الأسود فإنه لا يعدي الشخص السليم.

وحول أسباب الإصابة بالفطر الأسود، أوضحت أن بعض الناس تسيء استخدام الأدوية والبعض يستخدم المضادات الحيوية بصورة خاطئة ما يؤثر على الجهاز المناعي.

وتابعت: "لا يوجد حالات إصابة بمرض الفطر الأسود في مصر، لكنها موجودة في الهند، مشيرة إلى أن أسلوب العلاج ومنع العدوى مختلف في مصر عن البلدان الأخرى.

الوضع الوبائي في مصر

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، وذلك مقارنة مع 1151 إصابة و43 وفاة يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 258407 من ضمنهم 189476 حالة تم شفاؤها و14904 حالات وفاة".