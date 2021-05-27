العامري: من يريد كسر هيبة الحشد يريد أن يقوض هيبة الدولة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن من يريد كسر هيبة الحشد هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة.

وقال العامري في بيان، إن "الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة".

وأضاف أن "الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الاجراءات القانونية والاصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد ان يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولايمكن ان يختزل القضاء والاجهزة الامنية بشخص واحد".

وتابع أن "هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض وهناك اساليب تعذيب لا يمكن ان نقبلها مطلقاً"، معتبراً أن "هذه الخطوة الاولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية ونأمل من الجميع ان يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا واساس وحدتنا".