بغداد : ضغوط لاطلاق قائد في الحشد الشعبي اعتقل اليوم

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اعتقلت قوة عراقية خاصة الاربعاء أمر لواء الطفوف في الحشد الشعبي مسؤول عمليات المليشيات في محافظة الانبار العراقية الغربية قاسم مصلح والذي كان مقربا من قاسم سليماني وذلك بتهم ارهاب وفساد فيما تمارس قيادات سياسية ضغوطا لاطلاق سراحه فيما تم اغلاق منافذ المنطقة الخضراء.

وفي امر قضائي صادر عن المجلس الاعلى للقضاء العراقي اطلعت على نصه "ايلاف" فان اللجنة التحقيقية في المجلس قد وجهت "اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة بانهم مأذونون بالقبض على المتهم قسم مصلح".

واشار القضاء الاعلى الى ان امر القبض صادر وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب بينما اوضحت مصادر عليمة الى انه متهم ايضا بقضايا اغتيال ناشطين وفساد مالي وتلاعب بالمال العام. وقالت ان قوة أمنية خاصة اعتقلت قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في منطقة الدورة جنوبي بغداد وقادته إلى مركز أمني بناء على امر صادر من رئيس لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى الفريق احمد ابو رغيف.

واكدت ان قيادات سياسية تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاطلاق سراح القيادي الحشدي لكن الحكومة تؤكد ان الامر يتعلق بالقضاء ولايمكن التدخل في شؤونه. واقد اضطرت السلطات الى اغلاق المنطقة الخضراء مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية تحاشيا لاقدام اي مجموعات مليشياوية مسلحة على استعراض للقوة في داخل المنطقة الواقعة وسط العاصمة كما حصل في مرات سابقة.

مصادر الحشد تدافع عن المعتقل

ويحمل المتهم رتبة لواء في الحشد الشعبي كقائد للواء الطفوف وهو من اهم قيادات الحشد الشعبي للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء الجنوبية التي يسكنها وكان من المقربين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اللذين اغتالتهما طائرة اميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثاث من كانون الثاني يناير عام 2020 .

ومن جهتها قالت مواقع إعلامية مقربة من مليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران أن عملية اعتقال مصلح تمت بإنزال جوي نفذتها قوة من المارينز الأميركية وبمساعدة القوات الأمنية العراقية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد بسبب إصراره على منع دخول قوات اميركية قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده لكن هذه المعلومات لم تؤكد من مصادر رسمية او عسكرية عراقية او اميركية.

ولم يصدر اي توضيح او معلومات بعد عن رئاسة هيئة الحشد الشعبي حول عملية الاعتقال وملابساتها لكن مصدرا ابلغ "ايلاف" ان اجتماعا يعقد حاليا بمقر الهيئة في بغداد لمناقشة الامر وتداعياته وربما يصدر عنه بيان حول الموضوع.