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منتخب النيبال يخوض أولى وحداته التدريبية في البصرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-27 | 19:50

منتخب النيبال يخوض أولى وحداته التدريبية في البصرة (صور)

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اجرى المنتخب الوطني النيبالي، اليوم الخميس، أولى وحداته التدريبية في ملاعب المدينة في محافظة البصرة تحضيراً لودية منتخبنا الوطني.
وذكر موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مدرب المنتخب النيبالي "الكويتي عبدالله المطيري" أشادَ بالاستقبال المميز لمنتخب النيبال من قبل المسؤولين والجماهير العراقية".

وقالَ المطيري: إن مواجهة المنتخب العراقي بمثابة أفضل إعداد من الناحية الفنية لمنتخب النيبال كونه يواجه أحد أقوى منتخبات آسيا والمنطقة العربية بعيداَ عن النتيجة.


وسيلاقي المنتخب النيبالي منتخبنا الوطني ودياَ يوم السبت المقبل في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء تحضيراَ لانطلاق التصفيات الآسيوية المزدوجة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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