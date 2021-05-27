منتخب النيبال يخوض أولى وحداته التدريبية في البصرة (صور)

وذكر موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مدرب المنتخب النيبالي "الكويتي عبدالله المطيري" أشادَ بالاستقبال المميز لمنتخب النيبال من قبل المسؤولين والجماهير العراقية".

وقالَ المطيري: إن مواجهة المنتخب العراقي بمثابة أفضل إعداد من الناحية الفنية لمنتخب النيبال كونه يواجه أحد أقوى منتخبات آسيا والمنطقة العربية بعيداَ عن النتيجة.



وسيلاقي المنتخب النيبالي منتخبنا الوطني ودياَ يوم السبت المقبل في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء تحضيراَ لانطلاق التصفيات الآسيوية المزدوجة.