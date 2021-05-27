رونالدو أبلغ لاعبي السيدة العجوز برغبته في الرحيل

وذكرت صحيفة "الميساجيرو" الإيطالية، أن رونالدو ارتبط بالعودة إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى أنه تم ذكر كل من سبورتنج لشبونة وباريس سان جيرمان كوجهات محتملة أيضًا.وأضافت أن "اجتماع إدارة يوفنتوس، قد يوافق على مغادرة اللاعب من أجل زيادة رأس مال البيانكونيري هذا الصيف، خصوصا وأن رحيل الدون سيساهم في انتعاش خزينة يوفنتوس، في ظل التكاليف الباهظة التي يتحملها النادي بسبب رونالدو".

وأتمت أن "كريستيانو أخبر زملاءه بالفعل في يوفنتوس أنه يود الرحيل هذا الصيف، وذلك قبل عام من نهاية عقده مع النادي".

يشار إلى أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد، وخلال تلك الفترة شارك في 133 مباراة سجل فيهم 101 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي مرتين، كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.

