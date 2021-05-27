نائب يكشف عن صفقة فساد كبرى يجري الاعداد لها بمبلغ ملياري دولار

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب يوسف الكلابي اليوم الخميس، عن صفقة فساد كبرى يجري الاعداد اليها بمبلغ طائل.



ودعا الكلابي في تغريدة له على تويتر تابعتها "الخليج 365" رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للتدخل في القضية، قائلاً ما نصه: السيد رئيس الوزراء المحترم، على بعد امتار من مكتبكم تجري الان صفقة لهدر مليارين دولار بموضوع السلة الغذائية، علما ان لجنة النزاهة تقوم بالتحقيق بالموضوع وسيتم ابلاغ كافة الجهات ذات العلاقة.