الصحة العالمية تؤكد ظهور السلالة الهندية في دولة مجاورة للعراق

بغداد - ياسين صفوان - أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، أنه حتى الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر، ولم تسجل أي حالة إصابة بها.

وقالت القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أن السلالة الهندية متواجدة بإيران والمغرب والبحرين.

وعما أثير عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم بالفطر الأسود قبل وفاته، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه "جرى تداول هذا الخبر في وسائل الإعلام فقط، ولا يوجد أساس لصحته".

وأكدت القصير، ضرورة التركيز على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا"، موضحة أن "الخوف الشديد قد يؤثر سلبيا في مواجهة الفيروس، لأن الخوف يتسبب بالتأثير على جهاز المناعة".

وذكرت إن الموجة الثالثة لكورونا في مصر ما زالت مستمرة، وتتأرجح بين الصعود والهبوط"، لافتة إلى أن "مصر تزود المنظمة يوميا بنتائج الفحص المعملي لمصابي كورونا.