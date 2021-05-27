انت الان تتابع خبر اخر صورة لزيدان في ملعب 'فالديبيباس' ما سبب وجوده والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-27 | 11:54
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التقطت صورة، لوصول المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، للمدينة الرياضية "فالديبيباس"، للاجتماع مع إدارة النادي، وسط أنباء عن نية "زيزو" تقديم استقالته.
ونشر البرنامج الإسباني الشهير "تشيرينغيتو"، على حسابه في موقع "تويتر"، صورة لوصول زيدان إلى "فالديبيباس"، بينما قالت صحيفة "ماركا"، إنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، صدور بيان رسمي من النادي الملكي، عن رحيل المدرب الفرنسي.
ومن المنتظر أن يغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.
وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قرارا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.
ومن المنتظر أن يغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.
وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قرارا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.
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