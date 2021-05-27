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انت الان تتابع خبر اخر صورة لزيدان في ملعب 'فالديبيباس' ما سبب وجوده والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية