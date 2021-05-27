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اخر صورة لزيدان في ملعب 'فالديبيباس' ما سبب وجوده

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-27 | 11:54

اخر صورة لزيدان في ملعب

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التقطت صورة، لوصول المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، للمدينة "فالديبيباس"، للاجتماع مع إدارة النادي، وسط أنباء عن نية "زيزو" تقديم استقالته.
ونشر البرنامج الإسباني الشهير "تشيرينغيتو"، على حسابه في موقع "تويتر"، صورة لوصول زيدان إلى "فالديبيباس"، بينما قالت صحيفة "ماركا"، إنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، صدور بيان رسمي من النادي الملكي، عن رحيل المدرب الفرنسي.
ومن المنتظر أن يغادر زيدان، الريال بعدما توج معه بـ11 لقبا، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.
وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قرارا بالرحيل عن بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي أمام .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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