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المنتخب الوطني العراقي يحافظ على مركزه في تصنيف 'فيفا'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-27 | 11:29

المنتخب الوطني العراقي يحافظ على مركزه في تصنيف

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أصدرَ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الوطنية.
وحافظَ المنتخب الوطني العراقي على المركز الثامن والستين برصيد 1352.82 نقطة، رغم تعادله السلبي امام منتخب طاجيكستان ودياً الاثنين الماضي ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وحلَ أسود الرافدين في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وجاءَ المنتخب الوطني في المركز السابع أيضاً على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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