تستمر شهرين.. العراق على موعد مع 'رياح البوارح'

وذكر التميمي في تصريح له تابعته الخليج 365، إن "ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم، مع حرارة تفوق الاربعين درجة في عموم مدن الفرات الاوسط والجنوب واقل بقليل في باقي المناطق".واضاف "قريباً تبدأ رحلتنا مع فصل الصيف، وأولى مراحله هي نشاط رياح البوارح، والتي ستستمر معنا الى منتصف تموز او بعده بقليل".

وتوقع التميمي، أن يشهد العراق نهاية شهر آيار الجاري ومطلع حزيران المقبل أجواء حارة تتجاوز في درجات الحرارة نصف درجة الغليان.

يشار الى ان رياح "البوارح"، شديدة الجفاف و"مرهقة" تثير الغبار والاتربة، وتصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

