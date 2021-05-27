انت الان تتابع خبر الغراوي: المشاركة بالانتخابات الحل الامثل لصيانة الحقوق السياسية للمواطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان حق الانتخاب هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات .

