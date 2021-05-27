بعد استقرار الوضع.. اعادة فتح احد مداخل المنطقة الخضراء امام المواطنين

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم فتح مدخل الخضراء وسط العاصمة بغداد من جهة ام الطبول امام الجميع".

واضاف ان، "سيطرة ٤٠ ابو غريب تم فتحها الان بعد اغلاقها كأجراء امني"، مشيرا الى "استقرار الوضع مع انسحاب تدريجي للقوات الامنية من الاماكن التي انتشرت فيها".



وتابع المصدر، انه تم التوجيه بـ "عدم دخول الارتال العسكرية الى العاصمة الا بموافقة قيادة عمليات بغداد حسب البرقية التي تم توجيهها يوم امس".