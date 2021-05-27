مقتل واصابة 3 اشخاص بهجوم مسلح في ذي قار

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن "هجوما مسلحا وقع بمنطقة حاوي العباس بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية وادى لمقتل شخص واصابة اثنين آخرين بجروح".

واضاف المصدر، أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيرا الى ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين للمشفى لتلقي العلاج".

