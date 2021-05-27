الداخلية تنفذ حملة واسعة لمكافحة المخدرات بعموم المحافظات

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان الحملة اسفرت عن القاء القبض على (8) متهمين بمناطق مختلفة من البلاد وهي كالتالي:قسم مكافحة مخدرات البصرة (3) متهمينقسم مكافحة مخدرات النجف الأشرف (2) متهمينقسم مكافحة مخدرات ذي قار متهم واحدقسم مكافحة مخدرات كركوك متهم واحدقسم مكافحة مخدرات ميسان متهم واحد

وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة الأنواع والتأثيرات من مادة الكريستال المخدرة حوالي أكثر من (ربع كيلو) إضافة إلى أدوات التعاطي وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات.

وجاءت هذا الواجبات بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم