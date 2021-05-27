الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف المنتسبين والموظفين والمتقاعدين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "على المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف المصرف في بيانه ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف، علما ان التقديم من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".