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الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف المنتسبين والموظفين والمتقاعدين

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "على المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف المصرف في بيانه ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف، علما ان التقديم من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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