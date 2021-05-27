انت الان تتابع خبر انخفاض اسعار النفط جراء قلة الطلب على استهلاك الوقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف من أن السوق قد تواجه فيضاناً من البراميل الإيرانية إذا تم رفع العقوبات المفروضة على المنتج الخليجي.

