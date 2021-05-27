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استمرار اغلاق المنطقة الخضراء وسط انتشار امني مكثف

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باستمرار اغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مع انتشار مكثف للقوات الامنية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "دخول المنطقة المحصنة اقتصر على حاملي "الباجات" التي تخول مرورهم فقط".

وتشهد العاصمة بغداد انتشارا امنيا كثيفا بأمر من القيادات العليا، بعد الاحداث التي رافقت التظاهرات اول امس الثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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