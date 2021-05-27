استمرار اغلاق المنطقة الخضراء وسط انتشار امني مكثف

وتشهد العاصمة بغداد انتشارا امنيا كثيفا بأمر من القيادات العليا، بعد الاحداث التي رافقت التظاهرات اول امس الثلاثاء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "دخول المنطقة المحصنة اقتصر على حاملي "الباجات" التي تخول مرورهم فقط".

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باستمرار اغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مع انتشار مكثف للقوات الامنية.

محمد يوسف

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