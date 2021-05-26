أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من توقعات لطلب أقوى

وأنهت عقود "خام برنت" القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 16 سنتا، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.87 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 14 سنتا، أو 0.2%، لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل.



وتخلص الخامان القياسيان من خسائر، بعد بيانات حكومية أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس عام 2020، فيما رفعت مصافي التكرير معدلات التشغيل إلى المستويات السابقة على جائحة كورونا

كما ارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يوميا، وزاد الطلب على نواتج التقطير.