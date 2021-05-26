تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعا، إنه "تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تسجيل 10468 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و 865 ألفا و 864 إصابة مؤكدة من ضمنها 4695 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1504 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتة الى "تعافي مليونين و 379 ألفا و 139 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واشار التقرير الى "تسجيل 163 وحالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 79 الفا و 219 شخصا".