الحكيم: التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الاربعاء، أن التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر.

وقال الحكيم في بيان، إن "كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه".

وأضاف أن "التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي".