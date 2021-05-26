انتشار أمني في مناطق عدة من بغداد (صور)

وأصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، أوامر صارمة بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات بغداد قررت منع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن ٢ عجلة عبر السيطرات الخارجية".



وافادت مصادر امنية رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.