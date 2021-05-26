تداعيات أحداث التحرير الأخيرة وتطورات الانتخابات في نشرة السومرية

= رئيس الجمهورية يدعو لمحاسبة مطلقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين في التحرير.. والكاظمي يفتح تحقيقا بالصدامات بين المحتجين والأمن.

= الحكومة تنفي وجود بطاقات انتخابية قصيرة الأمد،، وتطالب المفوضية بمقاضاة من يسيء إلى إجراءاتها الرسمية.



= الهجرة تؤكد عودة عشرات العوائل من مخيم الهول إلى نينوى،، ودعوات لوضع خطط أمنية مشددة حول مخيم الجدعة.