انت الان تتابع خبر تداعيات أحداث التحرير الأخيرة وتطورات الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = عمليات بغداد تمنع حركة الارتال داخل العاصمة إلا بموافقتها.. والصدر يحذر من إضعاف العراق والتكالب عليه.
= رئيس الجمهورية يدعو لمحاسبة مطلقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين في التحرير.. والكاظمي يفتح تحقيقا بالصدامات بين المحتجين والأمن.
= الحكومة تنفي وجود بطاقات انتخابية قصيرة الأمد،، وتطالب المفوضية بمقاضاة من يسيء إلى إجراءاتها الرسمية.
= الهجرة تؤكد عودة عشرات العوائل من مخيم الهول إلى نينوى،، ودعوات لوضع خطط أمنية مشددة حول مخيم الجدعة.
= الحكومة تنفي وجود بطاقات انتخابية قصيرة الأمد،، وتطالب المفوضية بمقاضاة من يسيء إلى إجراءاتها الرسمية.
= الهجرة تؤكد عودة عشرات العوائل من مخيم الهول إلى نينوى،، ودعوات لوضع خطط أمنية مشددة حول مخيم الجدعة.