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بالصور.. مشاهد من قلب بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً من منطقة الكرادة وسط بغداد بعد أنباء عن اغلاقها.

وأصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، أوامر صارمة بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

 

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات بغداد قررت منع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن ٢ عجلة عبر السيطرات الخارجية".

 

وافادت مصادر امنية رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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