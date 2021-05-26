انت الان تتابع خبر قطر تقدم 500 مليون دولار لاعمار غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،اليوم الاربعاء، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.