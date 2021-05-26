انت الان تتابع خبر قطر تقدم 500 مليون دولار لاعمار غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،اليوم الاربعاء، أن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بتوجيه من الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، كتب بن عبد الرحمن: "بتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد تعلن دولة قطر عن تقديم 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار غزة".
وأضاف: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف: "سنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولا إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة".