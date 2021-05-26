انت الان تتابع خبر الامم المتحدة تعلق على اعتقال قيادي بالحشد والاستعراض المسلح بالخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، على اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وما أعقب ذلك من استعرض مسلح في الخضراء وسط بغداد.
وقالت بلاسخارت في تغريدة لها عبر تويتر، رصدتها الخليج 365، إن "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي. وبالتأكيد ، لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه".
وأضاف "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور"، مشددة بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات. لا أحد فوق القانون".
وأضاف "مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور"، مشددة بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات. لا أحد فوق القانون".