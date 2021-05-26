انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أميركية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أسفر إطلاق نار في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء عن "عدد من القتلى" والجرحى، حسب الشرطة المحلية.
وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المسلح المشتبه به قتل ولم يتأكد بعد "العدد الدقيق للقتلى والجرحى"، مضيفا أن المعلومات لا تزال "أولية".
ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً.
وأشارت الشرطة إلى أنّ موظفين في الشركة "من بين الضحايا"، من دون تحديد العدد.
وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر (كولورادو) وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.
ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً.
وأشارت الشرطة إلى أنّ موظفين في الشركة "من بين الضحايا"، من دون تحديد العدد.
وقالت الشركة على تويتر إنه تم إخلاء الموقع.
وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر (كولورادو) وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.