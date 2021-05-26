حملة أمنية تطيح بتاجر مخدرات بحوزته 'رمانات هجومية' في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته رمان هجومي في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "مفارزها ألقت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (3 كيلو) و(500 غم) من مادة الكريستال المخدرة و(144غم)من مادة الحشيشة المخدرة و(41 غم) من مادة الخشخاش المخدر و(440) حبة مخدرة إضافة الى أدوات التعاطي وأسلحة نارية غير مرخصة ورمان هجومي عدد (2)".



وأشار البيان إلى أن "الواجب جاء بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينال جزائه العادل".

