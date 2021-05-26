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البصرة.. القبض على 22 مطلوبا للقضاء

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الاربعاء،عن القاء القبض على 22 مطلوباً للقضاء في محافظة البصرة.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من أجل تنفيذ مذكرات القاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، نفذت قيادة عمليات البصرة ضمن قاطع المسؤولية، عمليات أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضافت ان" العمليات الامنية أسفرت عن إلقاء القبض على 22 مطلوباً للقضاء بتهم متنوعة، فيما تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع".

واشارت الخلية الى انه" تم التعامل مع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة وفق السياقات".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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