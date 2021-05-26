البصرة.. القبض على 22 مطلوبا للقضاء

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من أجل تنفيذ مذكرات القاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، نفذت قيادة عمليات البصرة ضمن قاطع المسؤولية، عمليات أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة".واضافت ان" العمليات الامنية أسفرت عن إلقاء القبض على 22 مطلوباً للقضاء بتهم متنوعة، فيما تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع".

واشارت الخلية الى انه" تم التعامل مع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة وفق السياقات".

