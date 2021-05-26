'كورونا' يستمر بحصد الأرواح.. حصيلة جديدة لضحايا الوباء عالمياً

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 168 مليوناً و528 ألفاً و40 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و499 ألفاً و712 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 150 مليوناً و52 ألفاً و550 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.