الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لليوم الاربعاء

الوزارة قالت في بيان تورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 4718 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3249 شخصاً للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 26 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا خلال يوم واحد بلغوا 24130 شخصا".