انت الان تتابع خبر بالصورة: أزمة البنزين في لبنان تطال عريس في يوم زفافه.. اليكم ما حصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الصورة قيام العريس وهو بثياب الزفاف، بتعبئة السيارة بالوقود من خلال استخدام "الغالونات" التي يبيعها البعض على الطريق.

وبحسب مصادر لبنانية، تم التقاط الصورة في منطقة عكار عند مفرق بلدة تل عباس الغربي.



وعلق البعض قائلا: "بداية زواج موفقة"، في حين قال البعض الآخر ساخرا: "المكتوب مبين من عنوانو اذا بيوم عرسو وصار معو هيك"، وأضاف البعض ممازحا: "هيدي إشارة من القدر انو مش لازم تكفي"ويشار الى انقطاع مادة البنزين في معظم الأراضي اللبنانية، ورفع العديد من المحطات خراطيمها، حيث تزدحم بعض المحطات التي لا تزال متوفرة فيها مادة البنزين بطوابير من السيارات لتعبئة خزاناتها.