نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده

بغداد - ياسين صفوان - أثار ظهور الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، مساء أمس الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، إذ بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة.

وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس "كورونا"، فيما طمأن نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على "تويتر" المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية.

وكان نصرالله قد أكد أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في "عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".