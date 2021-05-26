ضمن عملية 'ثأر الشهداء'.. الاستخبارات العسكرية تحقق انجازات كبيرة في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، تحقيق انجازات كبيرة في عملية ثأر الشهداء التي جرت بمحافظة كركوك.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فوج الاستخبارات العسكرية للفرقة المدرعة التاسعة شارك بدور محوري في عملية( ثأر الشهداء ) التي جرت في محافظة كركوك قبل عدة ايام".

واضاف البيان ان "الواجبات التي قام بها الفوج تمثلت في تفتيش وتطهير مناطق وادي الشاي - وادي محاسن- سلسلة جبال مامة - و تأمين حقول باي حسن الشمالي والجنوبي، بالاضافة الى تطهير حقول بلكان وتل شعير، وتدمير ٨ اوكار للدواعش و٣ انفاق وتفجير ٦ عبوات تحت السيطرة".

وتابع انه "بعد إكمال الواجب عادت القوة الى مواقعها دون خسائر".