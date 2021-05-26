اعتقال متهمين بالإرهاب والخطف في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، اعتقال متهمين بالإرهاب والخطف وضَبْط أسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة تمكنت من القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضاف البيان أنه" بناءً على معلومات استخبارية، وتعاون المواطنين، ألقت قوة من اللواء (27) القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ، فيما تَمَكَّنَت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب والقبض على أربعة متهمين بتعاطي المخدرات، ومتهم بـ(الدكَّة) العشائرية، وإلقاء القبض على عدد آخر من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة".

إلى ذلك" تَمَكَّنَت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، والقبض على متهم بالخطف، وخمسة متهمين بترويج المواد المخدرة، ومتهم آخر بالسرقة، وضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة،إضافة إلى ضبط عدد مِن العَجَلاتِ الَّتِي لا تحملُ أوراقاً ثبوتِيَّة فِي جَانِبَي الكَرْخِ والرُّصَافَة فضلاً عَن غَلق عَدَد مِن المحَالِ وَالمَلاعِب وَالمَقَاهي المُخَالفَة لتعليمات الصحية"، وفقا للبيان.