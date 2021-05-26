انت الان تتابع خبر بالصور..تلال الحنطة بالمستودعات تنعش الامال بالاكتفاء والتصدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الصور المتداولة وجود كميات كبيرة تقدر بالاف الاطنان من مادة الحنطة المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم الزراعي ، حيث اصبحت على شكل تلال كبيرة يتم الشحن والتفريغ بواسطة الحفارات العملاقة في اعلى قمة التلال الصفراء، ونشر مدونون على اثر هذه الصور تساؤلات عديدة منها : هل سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي ويتوقف عن الاستيراد، وهل يمكن للعراق تصدير الحنطة لتكون مصدرا ماليا لتعزيز ميزانيةالبلاد المالية.