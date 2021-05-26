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بالصور..تلال الحنطة بالمستودعات تنعش الامال بالاكتفاء والتصدير

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بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الصور المتداولة وجود كميات كبيرة تقدر بالاف الاطنان من مادة الحنطة المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم الزراعي ، حيث اصبحت على شكل تلال كبيرة يتم الشحن والتفريغ بواسطة الحفارات العملاقة في اعلى قمة التلال الصفراء، ونشر مدونون على اثر هذه الصور تساؤلات عديدة منها : هل سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي ويتوقف عن الاستيراد، وهل يمكن للعراق تصدير الحنطة لتكون مصدرا ماليا لتعزيز ميزانيةالبلاد المالية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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