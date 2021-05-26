وزير الخارجيَّة يتسلـم نسخة من أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء عن تسلم أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلّم، نسخة من أوراق اعتماد السيِّد ايلبروس كونتراشيف سفيراً مفوضاً لجمهوريّة روسيا الاتحادية لدى بغداد، ثم أجرى الجانبان مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين".

وبحسب البيان، أكّد الوزير استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّنه من أداء مهامِّه على أكمل وجه"، مُتمنياً له النجاح، والتوفيق في عمله، راجياً نقل تحياته لوزير خارجيّة جمهوريّة روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

وأشاد الوزير بالمُستوى العالي بالتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي.

من جانبه، نقل السفير الروسي تحيات وزير خارجيّة روسيا إلى الوزير، مُؤكّدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والاستعداد للتعاون في المجالات كافة"، مُشيراً إلى حرص بلاده على التنسيق، والتشاور بشكل مُتواصِل مع العراق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى أهمّية عقد اجتماعات اللجنة العراقيّة-الروسيّة المُشترَكة خلال الأشهر القادمة، لتطوير العلاقات بين البلدين وفي مختلف المجالات".