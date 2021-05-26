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اجرام بغداد القبض على متهمين سرقا مبلغا ماليا من إحدى الشركات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد اليوم الاربعاء، القاء القبض على متهمين بجريمة سرقة مبلغ مالي من احدى الشركات.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرادة، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٩٣ ) مليون دينار عراقي من إحدى الشركات للتجارة ونقل المنتوجات النفطية في منطقة الكرادة.
وبينت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما اصوليا وتوقيفهما وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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