انت الان تتابع خبر الموت يُفجع الفنان السوري قصي خولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل، نشر قصي خولي صورة الراحل وعلّق قائلاً " من آمن بي وإن مات فسيحيا. إنتقل اليوم أخي وصديق عمري وحبيب قلبي الى جوار ربّه، تركنا زياد جسداً ولكنه باقي معنا روحاً".
وأضاف خولي "يلي متل زياد كتير قلال بهالدنيا للأسف. رح اشتقلك كتير كتير يا ابو مازن. زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة. انا لله وانا اليه راجعون".
وأضاف خولي "يلي متل زياد كتير قلال بهالدنيا للأسف. رح اشتقلك كتير كتير يا ابو مازن. زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة. انا لله وانا اليه راجعون".