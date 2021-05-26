الموت يُفجع الفنان السوري قصي خولي

بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل، نشر قصي خولي صورة الراحل وعلّق قائلاً " من آمن بي وإن مات فسيحيا. إنتقل اليوم أخي وصديق عمري وحبيب قلبي الى جوار ربّه، تركنا زياد جسداً ولكنه باقي معنا ‏روحاً".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012