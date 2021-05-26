انت الان تتابع خبر الرشيد يحدد فائدة قروض صيانة المباني والوحدات السكنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن النسبة التي وضعها لمنح قروض صيانة المباني والوحدات السكنية والتي حدد ب(٥٪) سنويا وبمدة (١٠) سنوات.
المكتب الاعلامي للمصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف اطلق قروض لصيانة المباني تصل الى (٣٠) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف و(٢٠) مليون للمواطنين بكفالة موظف موطن راتبه لدى المصرف".
واضاف انه "تم توجيه كافة الفروع بترويج معاملات الراغبين بالتقديم".