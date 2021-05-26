انت الان تتابع خبر الرشيد يحدد فائدة قروض صيانة المباني والوحدات السكنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن النسبة التي وضعها لمنح قروض صيانة المباني والوحدات السكنية والتي حدد ب(٥٪) سنويا وبمدة (١٠) سنوات.