انت الان تتابع خبر الدولار والمعادن والنفط.. قائمة أسعار الصرف في الاسواق العراقية لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,221,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,42 دولار
100 باوند ⬅️ 141,40 دولار
100 دولار ⬅️ 844,60 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1908,42 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,86 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,17 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,221,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,42 دولار
100 باوند ⬅️ 141,40 دولار
100 دولار ⬅️ 844,60 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1908,42 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,86 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,17 دولار
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