انت الان تتابع خبر الدولار والمعادن والنفط.. قائمة أسعار الصرف في الاسواق العراقية لهذا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,221,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,42 دولار

100 باوند ⬅️ 141,40 دولار

100 دولار ⬅️ 844,60 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1908,42 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,86 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,17 دولار

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