اياد علاوي يؤكد عدم توفر الاجواء السليمة للانتخابات المبكرة

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، عدم توفر الاجواء السليمة للانتخابات المقبلة.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، انه "منذ تحديد ما يسمى "موعد الانتخابات المبكرة" اكدنا صعوبة اجرائها قبل توفير بيئة انتخابية مناسبة، وما حصل ويحصل يوميا من اغتيالات وقمعٍ وترهيب يؤكد صحة ما ذهبنا اليه".



واضاف، "اصبحنا اليوم امام خيارين، اما التأجيل او المقاطعة مالم تتوفر اجواء مناسبة تحقق مقبولية في نزاهتها".