المالية النيابية توضح اسباب عدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، اسباب عدم ارسال حصة الإقليم من الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "هناك أربع فقرات في الموازنة، إذا اتفقت عليها الحكومتان الاتحادية والإقليم وطبقت، فسيتم إرسال الموازنة إلى كردستان".

وتابع أن "الفقرة الأولى هي أن على الإقليم تسليم النفط بما لايقل عن 250 ألف برميل يومياً، والفقرة الثانية هي تسليم الإقليم نصف الواردات غير النفطية إلى المركز، أما الفقرة الثالثة فهي تسليم القوائم الخاصة بإعداد الموظفين، والفقرة الرابعة السماح لديوان الرقابة الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق حسابات الإقليم منذ العام 2003".

وأضاف، أن "إرسال حصة الإقليم من الموازنة مرهون بتطبيق هذه الفقرات الأربع"، مشيراً إلى أن "على وفد الإقليم زيارة بغداد وإبلاغهم باستعداده لتنفيذ كل هذه الشروط".