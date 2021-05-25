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تابعوا في نشرة السومرية.. أحداث التظاهرات وملف الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - = إصابات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في ساحة التحرير،، ومطالبات بمحاكمة علنية لقتلة المحتجين.
= الاعلام الامني تدعو للحفاظ على المال العام.. وتحذر من حرف التظاهرات عن مسارها السلمي.

= صادقون ترفض تأجيل الانتخابات واعلان حكومة طوارئ.. والحكمة تطالب بمتابعة استغلال المال السياسي في الاقتراع.


= المحكمة الاتحادية تلغي حصانة أعضاء مجلس النواب.. ومطالبات بشمول الاقليم بقانون استرداد الأموال المهربة.
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MO Nasa

MO Nasa

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