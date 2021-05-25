تابعوا في نشرة السومرية.. أحداث التظاهرات وملف الانتخابات

= الاعلام الامني تدعو للحفاظ على المال العام.. وتحذر من حرف التظاهرات عن مسارها السلمي.

= صادقون ترفض تأجيل الانتخابات واعلان حكومة طوارئ.. والحكمة تطالب بمتابعة استغلال المال السياسي في الاقتراع.



= المحكمة الاتحادية تلغي حصانة أعضاء مجلس النواب.. ومطالبات بشمول الاقليم بقانون استرداد الأموال المهربة.