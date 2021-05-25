انت الان تتابع خبر إصابات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في التحرير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض المتظاهرين أقدموا على رمي القوات الأمنية بالحجارة، لترد الأخيرة عليهم بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع".
وأشار إلى "تسجيل 6 حالات اختناق في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع، مع تسجيل ٣ اصابات بالحجارة في صفوف القوات الامنية".
وأشار إلى "تسجيل 6 حالات اختناق في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع، مع تسجيل ٣ اصابات بالحجارة في صفوف القوات الامنية".