إصابات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض المتظاهرين أقدموا على رمي القوات الأمنية بالحجارة، لترد الأخيرة عليهم بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع".

وأشار إلى "تسجيل 6 حالات اختناق في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع، مع تسجيل ٣ اصابات بالحجارة في صفوف القوات الامنية".

