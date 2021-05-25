صلاح لاعب الموسم باختيار جمهور الريدز

وتفوق صلاح على لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي جاء ثانيا، والمدافع الإنجليزي ناثانيل فيليبس الذي احتل المركز الثالث.

وقدم صلاح موسما مميزا، فسجل 31 هدفا في 51 مباراة بالمسابقات كافة، 22 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "بالطبع أنا سعيد بهذه الجائزة، خصوصا أنه من اختيار الجمهور، لكن الفوز بمبارياتنا الأخيرة والتأهل إلى دوري الأبطال كان الأمر الأكثر أهمية".

وأضاف: "أعتقد أنني لعبت جيدا هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي، بل بالفريق، أعتقد أننا إن حظينا بدعم المشجعين في الملعب، لكنا في موقف أفضل بكثير".

وأردف: "عانينا كثيرا هذا الموسم في غياب الجمهور، لذلك كنت سعيدا بحضورهم في المباراة الأخيرة. كان من الجيد رؤيتهم يعودون للملعب".



واوضح صلاح ان "اللحظة المضيئة في الموسم كانت هدف أليسون بيكر في وست بروميتش. لا يمكنني قول المزيد، كان أمرا لا يصدق، وكما قلت الأمر يتعلق بالفريق وردة فعله بعد الهدف".